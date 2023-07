Angan-Angan Indonesia Emas 2045 dan Jalan Panjang Melewati Rintangan

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Mewujudkan angan-angan pemerintah membawa Indonesia menjadi negara maju pada 2045 tidak semudah membalikkan telapak tangan. Meski pemerintah telah menyusun peta jalan transformasi ekonomi, renteten tantangan menghadang di depan. Butuh kerja keras agar mimpi besar itu bisa menjadi kenyataan.

"Kita hanya punya waktu sekitar 22 tahun lagi," kata Direktur Eksekutif Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal, kepada Tempo, Kamis, 13 Juli 2023.

Sementara Indonesia baru saja naik menjadi negara upper middle income atau negara berpendapatan menengah atas setelah sempat terperosok ke level lower middle income country atau negara berpendapatan menengah bawah.

Faisal mengatakan perjalanan dari upper middle income country menuju higher income country akan lama. Sebab, rentang batas atas dan bawah pendapatan per kapita dalam kategori ini lebih panjang.

Jika mengacu klasifikasi Bank Dunia, rentang pendapatan negara dalam kelas upper middle income adalah US$ 4.466 hingga US$ 13.845. Artinya, untuk menjadi higher income country, pendapatan Indonesia harus di atas US$ 13.845.

Rentang pendapatan itu jauh lebih panjang ketimbang yang dicapai Indonesia ketika keluar dari lower middle income country, yang pendapatannya saat itu di sektar US$ 1.000 hingga US$ 4.000. Padahal ketika keluar dari lower middle income country menjadi upper middle income country, kata Faisal, Indonesia menghabiskan waktu sekitar 26 tahun.

"Kalau yang rentangnya sekitar US$ 3.000 saja lama, berarti kalau mau mencapai higher income yang rentangnya hampir US$ 9.000, prosesnya lebih panjang lagi," kata Faisal. "Jadi,harus dilakukan percepatan luar biasa," kata dia.

