Arus Balik Lebaran Deras hingga Pekan Depan

TEMPO.CO, Jakarta - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengakui prediksi arus balik Lebaran 2023 meleset. Ia mengatakan ada kemungkinan arus balik akan terdistribusi hingga Ahad, 30 April 2023. Sementara sebelumnya, pemerintah memperkirakan puncak arus balik akan terjadi pada 24 dan 25 April 2023.

Sigit berujar pada 25 April 2023 justru terjadi penurunan sebanyak 13 persen jumlah kendaraan dari prediksi awal. Dengan adanya pergeseran distribusi arus balik tersebut, menurut Sigit masih ada waktu bagi masyarakat untuk memanfaatkan beberapa hari ini untuk kembali ke Jakarta dan sekitarnya.

Baca Juga: Pola Makan Sehat Anjuran Ahli Gizi usai Libur Lebaran

"Hal ini silakan dimanfaatkan sehingga rangkaian arus balik kita antisipasi dan semua berjalan lancar walaupun terjadi kepadatan dan kita hindari risiko stuck atau terjebak kemacetan luar biasa," tutur Sigit saat meninjau arus balik di KM 72 Tol Cikampek pada Selasa, 25 April 2023.

X

Berdasarkan data traffic counting (VCR) dan CCTV, Korlantas Polri per 25 April 2023, arus balik Lebaran 2023 memang membludak. Misalnya dari Semarang ke Jakarta di Tol Solo-Semarang, dalam waktu tiga jam terdapat penumpukan hingga 3.108 mobil per jam.

Kemudian di gerbang Tol Cikampek Utama dan Kalihurip Utama, tercatat rata-rata mobil melintas selama tiga jam berturut-turut 8.209 unit per jam. Sedangkan di KM 73 B Cipularang rata-rata volume kendaraan selama tiga jam berturut-turut 3.076 unit per jam.

Pantauan CCTV dan Korlantas di lapangan juga menemukan peningkatan arus lalu lintas yang signifikan dari arah Bandung dan Cileunyi menuju Jakarta. Jasamarga Metropolitan Tollroad Regional Division (JMT) mencatat volume lalu lintas di ruas tol wilayah Jabotabek dan Jawa Barat pada H+1 sampai dengan H+2 Lebaran melonjak.

Total kendaraan yang menuju Jakarta sebanyak 259.938 kendaraan atau meningkat 41,73 persen dibanding volume lalu lintas harian normal sebanyak 183.410 kendaraan. Adapun lalu lintas terdistribusi melalui Gerbang Tol (GT) dengan rincian di Gerbang Tol Halim Jalan Tol Dalam Kota meningkat 15,31 persen atau sebanyak 141.211 kendaraan dibanding dari lalu lintas harian normal sebanyak 122.462 kendaraan.

Untuk mengantisipasi peningkatan volume Lalu Lintas, PT Jasa Marga (Persero) Tbk. pun memberlakukan contraflow di ruas Tol Jagorawi arah Jakarta. Atas diskresi Kepolisian, Jasa Marga menerapkan contraflow mulai dari KM 21+800 sampai KM 8+800 Ruas Tol Jagorawi arah Jakarta. Pemberlakukan contraflow dilakukan sejak pukul 15.27 WIB.

Sebelumnya, Jasa Marga juga memberlakukan contraflow pada akses keluar setelah Gerbang Tol (GT) Ciawi 1 mulai dari Km 44+500 hingga Km 46+500, Senin 24 April 2023 mulai pukul 06.40 WIB. Marketing and Communication Department Head Jasamarga Metropolitan Tollroad Regional Division Panji Satriya mengatakan contraflow diberlakukan sebagai imbas peningkatan volume lalu lintas yang terjadi di Ruas Tol Jagorawi menuju puncak.

Di sisi lain, terpantau terjadi kepadatan kendaraan sejauh puluhan kilometer terjadi di sepanjang ruas jalan kawasan wisata Puncak, Cipanas, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Senin 24 April 2023. Antrean kendaraan mengular mulai dari tapal batas Bogor-Cianjur hingga ke seputaran Cugenang sejak pagi hingga Senin malam, 24 April 2023.

Yanto, 44 tahun, seorang pengendara asal Bekasi mengaku sudah hampir delapan jam terjebak macet di jalur ini. Dia berujar perjalanan untuk kembali ke perantauannya itu dilakukan lebih awal karena diprediksi lonjakan arus balik akan terjadi pada Selasa 25 April 2023 besok.

"Salah prediksi, saya pikir puncak arus balik yang melintasi ruas ini akan terjadi besok (Selasa). Ternyata, hari ini juga kepadatan kendaraannya parah sekali," ujarnya.

Ihwal kondisi tersebut, Presiden Joko Widodo alias Jokowi mengungkapkan puncak arus mudik 2023 merupakan yang tertinggi sepanjang sejarah. Karena itu, ia menekankan agar seluruh pihak yang terlibat dapat mengelola arus balik dengan sebaik-baiknya.

Jokowi mengatakan jumlah kendaraan arus balik kali ini sangat besar. Normalnya, kata dia, jumlah kendaraan saat arus balik hanya 53 ribu kendaraan. Sedangkan Kementerian Perhubungan memprediksi setidaknya akan ada 203 ribu kendaraan per hari dari arah timur yang melalui Jalan Tol Trans Jawa dan tol Jakarta-Cikampek.

Jokowi mengimbau masyarakat untuk menghindari perjalanan selama puncak arus balik. Tujuannya untuk memecah penumpukan kendaraan. Dia meminta masyarakat yang tidak memiliki keperluan mendesak untuk menunda kepulangan.

“Pemerintah mengajak masyarakat yang tidak ada keperluan mendesak untuk menghindari puncak arus balik tersebut dengan cara menunda atau mengundurkan jadwal kembali mudik setelah 26 April 2023,” ucap Jokowi.

Bahkan, Jokowi meminta para pemudik termasuk pegawai swasta untuk melakukan cuti lagi hingga kerja dari kampung halaman. "Jadi bisa perpanjang cuti, WFH (work from home) dari kampung halaman, WFA (work from anywhere), atau bisa izin atasan, dan sebagainya," kata Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin Bey kepada wartawan, Senin, 25 April 2023.

Jokowi juga menggarisbawahi ketentuan menunda balik itu berlaku untuk Aparatur Sipil Negara, TNI, Polri, dan pegawai Badan Usaha Milik Negara. Menurut dia, teknis penundaan balik dapat diatur oleh instansi atau perusahaan masing-masing dengan memberikan cuti tambahan atau bentuk cuti lainnya.

Untuk mendorong para pemudik untuk menunda balik, pemerintah pun menyiapkan sejumlah kebijakan. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan pihaknya akan memberikan diskon tarif tol di tanggal tertentu untuk menghindari kepadatan saat puncak arus balik.

Dia menuturkan pemudik akan mendapatkan diskon jalan tol 20 persen yang berlaku pada 27 sampai 30 April 2023. “Dalam rangka mendorong pemudik agar tidak kembali pada saat puncak arus balik,” kata Muhadjir dalam konferensi pers virtual pada Ahad, 23 April 2023.

Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR, menurutnya, telah sepakat untuk memberikan diskon 20 persen dari Tol Kalikangkung sampai dengan Cikampek. Potongan tarif tol tersebut berlaku pada 27-30 April 2023 pukul 6 pagi sampai 29 April pukul 6 pagi. Potongan harga ini diterapkan untuk semua ruas Tol Semarang sampai Jakarta.

Astra Tol Tangerang-Merak juga memberikan diskon tarif tol sebesar 20 persen mulai 27 April 2023. Langkah ini juga untuk mendistribusikan kepadatan kendaraan dan meredam kemacetan lalu lintas pada arus balik. diskon ini berlaku untuk semua golongan kendaraan. Untuk kendaraan golongan 1 tarif terjauh dari Cikupa ke Merak sebesar Rp53.500, diberikan diskon 20 persen menjadi Rp 42.800.

Pemerintah pun mendorong pengelola transportasi umum untuk memberikan diskon saat arus balik. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengaku telah bertemu sejumlah perusahaan maskapai, di antaranya Garuda Indonesia, Citi Link, dan Lion Group. Menurutnya, maskapai tersebut telah sepakat untuk memberikan diskon tiket pesawat pada 26-29 April 2023.

"Mereka sepakat demi mendorong pemudik kembali ke Jakarta pada tanggal tersebut," ujarnya.

Lalu PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI Daop 1 Jakarta juga mengumumkan pemberian tarif rendah untuk seluruh keberangkatan Kereta Api Jarak Jauh (KAJJ) ke berbagai tujuan. Tarif rendah tersebut berlaku mulai 27 April sampai 3 Mei 2023.

Tarif murah ini berlaku untuk kelas Ekonomi hingga kelas Eksekutif. Besaran tarif terendah untuk kelas Ekonomi mulai dari Rp 150 ribu, Bisnis Rp 280 ribu, dan Eksekutif Rp 330 ribu. Kahumas KAI Daop 1 Jakarta, Eva Chairunisa mengatakan tiket murah ini diberikan untuk mendukung himbauan pemerintah agar masyarakat tidak terkonsentrasi melakukan perjalanan balik pada 24 dan 25 April saja.

Eva mengaku volume pengguna jasa yang berangkat di momen Lebaran 2023 dari Stasiun Gambir dan Pasar Senen memang masih tinggi meski sudah memasuki hari ketiga setelah momen Lebaran 2023 atau H+3. Tercatat sekitar 30 ribu penumpang berangkat dari Stasiun Gambir dan Pasar Senen. Jumlah tersebut masih cukup tinggi jika dibandingkan pada masa normal.

Pakar Laboratorium Transportasi UI, Andika Kusuma mengungkapkan arus balik Lebaran 2023 ini kemungkinan besar memang akan berlangsung hingga awal Mei 2023. Musababnya adalah periode akhir pekan yang panjang. Ditambah adanya hari libur pada Senin, 1 Mei 2023 saat hari buruh internasional.

"Ditambahkan jadwal sekolah yang dimulai pada minggu depan juga," tuturnya kepada Tempo, Rabu, 26 April 2023.

Ia menjelaskan pada pelaksanaan mudik dan arus balik saat ini, sudah banyak sistem rekayasa yang dilakukan oleh Korlantas Polri dan seluruh stakeholder di bilang transportasi. Menurutnya, langkah ini sudah berdampak positif untuk mengurai kemacetan di sejumlah titik.

Himbauan pemerintah untuk menunda kepulangan, tuturnya, memang berkaitan dengan flexibilitas jadwal bekerja yang diberikan oleh pihak pemberi kerja, bagi ASN dan pegawai swasta. Selama hal ini bisa diberikan, ia menilai kebijakan ini dapat menghindari penumpukan penumpang disuatu ruas jalan.

Tarif diskon juga mendorong masyarakat untuk mengatur perjalanan. Sehingga, harapannya tidak terjadi penumpukan di periode tertentu. Kendati demikian, ia menekankan ke depannya, perlu ada proses pembelajaran dari pola pergerakan masyarakat yang ada saat ini. Seperti, analisa untuk membuat algoritma rekayasa dan keselamatan lalu lintas.

Senada dengan Andika, Ketua Institut Studi Transportasi (Instran) Darmaningtyas mengatakan tahun ini arus balik terbilang lancar. Ia pun menceritakan pengalamannya saat masuk Tol Cikampek-Jakarta, kondisi lalu lintas tak alami kemacetan. Menurutnya, kondisi ini terjadi karena rekayasa lalu lintas, salah satunya penerapan One Way di jalan tol, dari Kalikangkung menuju Cikampek.

Darmaningtyas menilai kelancaran lalu lintas tersebut juga tidak terlepas dari imbauan pemerintah kepada para PNS, pegawai BUMN dan swasta untuk menunda balik ke Jakarta. "Langkah ini efektif membuat pemudik tidak tergesa pulang guna menghindari penumpukan kendaraan dalam waktu yang bersamaan," tuturnya.

RIANI SANUSI PUTRI | M ROSSENO AJI

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini