Sederet Masalah: Operasi Pasar Terganjal Mafia, Beras Dioplos, Peran Bulog Minim, Imbasnya Harga Beras Melonjak

TEMPO.CO, Jakarta - Yati, 51 tahun, salah satu pedagang beras di Pasar Ceger, Tangerang Selatan dan pedagang beras lainnya sebenarnya sudah tak heran lagi dengan kenaikkan harga beras yang terjadi beberapa bulan belakangan ini. Sebab, harga beras memang cenderung selalu naik sebelum panen raya atau menjelang bulan Ramadan.

Menjelang panen raya yang diperkirakan terjadi pada Maret, harga beras saat ini masih terus merangkak naik. Yati mengungkapkan kini seluruh jenis beras tak ada yang murah. Di kiosnya, harga beras terendah mencapai Rp 11.900 per kilogram sementara beras medium menembus angka Rp 13.000 per kilogram. Angka itu pun jauh di atas harga eceran tertinggi (HET) beras medium, yaitu Rp 9.450 per kilogram.

"Kalau dulu kan macem-macem harganya. Sekarang semuanya mahal," tutur Yati saat ditemui Tempo pada Senin, 13 Februari 2023.

X

Ia menuturkan harga beras semakin melonjak sejak tiga bulan lalu. Namun, Yati menilai kondisi tersebut adalah hal yang biasa lantaran pada periode ini, harga beras selalu naik setiap tahun. Kendati demikian, menurutnya, kenaikan harga beras tahun ini jauh lebih tinggi dibandingkan sebelumnya.

Karena itu, dia menyayangkan langkah operasi pasar Bulog yang belum juga bisa meredam kenaikan harga beras di pasaran. Terlebih saat Yati mendengar kabar ihwal keberadaan mafia beras yang membuat penyaluran beras Bulog itu tak berhasil menurunkan harga.

Baca Juga: Mentan Pastikan Ketersediaan Beras di Yogyakarta Melimpah

Seperti diketahui, belakangan Bulog, Badan Pangan Nasional (Bapanas), dan Satgas Pangan ramai-ramai melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke Pasar Induk Beras Cipinang dan menunjukan bukti dugaan adanya penyelewengan beras Bulog. Pada Februari 2023, Direktur Utama Bulog Budi Waseso alias Buwas melakukan sidak di di gudang beras milik PT Food Station Tjipinang Jaya, Jakarta Timur. Buwas juga menemukan sejumlah barang yang diduga menjadi bukti keberadaan mafia beras.

Di gudang beras itu, Buwas menemukan tumpukan beras Bulog yang bersisian dengan beras dengan karung merek lain. Di antara tumpukan itu, terdapat sejumlah karung beras kosong dengan berbagai merek premium, seperti Induk Ayam dan Lumbung Rejeki.

Selanjutnya: Ini kan karung beras komersiil premium....