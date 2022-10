Menanti Putusan Sela Ferdy Sambo Cs

TEMPO.CO, Jakarta - Majelis Hakim akan menentukan nasib perkara mantan Kepala Divisi Propam Polri Irjen Ferdy Sambo bersama tiga terdakwa pembunuhan berencana Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J pada Rabu besok, 26 Oktober 2022.

Putusan sela akan menentukan apakah hakim akan memeriksa pokok perkara dan melanjutkan sidang atau menerima eksepsi yang disampaikan terdakwa sebelumnya.

Awal pekan lalu, Ferdy Sambo, Putri Candrawathi, Ricky Rizal, dan Kuat Ma’ruf didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum karena bersama-sama merencanakan dan terlibat pembunuhan terhadap Brigadir J atau Yosua. Yosua adalah salah ajudan Ferdy Sambo.

Kedatangan Ferdy Sambo ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 17 Oktober lalu dinanti publik. Mata kamera pewarta menyorot. Ferdy Sambo tiba dengan kendaraan taktis Brimob sekitar pukul 09.09 WIB. Ia mengenakan batik dengan rompi tahanan Kejaksaan merah hitam. Ferdy Sambo langsung digiring ke dalam gedung dengan pengawalan pesonel Brimob bersenjata lengkap.

Pada hari yang sama, tersangka Ricky Rizal dan Kuat Ma’ruf tiba dengan bus tahanan Kejaksaan pukul 08:15 WIB. Sedangkan Putri Candrawathi tiba sekitar pukul 08:20 WIB.

Kecuali Ferdy Sambo, terdakwa lain didakwa dengan pasal pembunuhan berencana yakni dakwaan primer Pasal 340 KUHP juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 subsider Pasal 338 KUHP juncto Pasal 55 ayat 1. Sementara Ferdy Sambo ditambah dengan dakwaan UU ITE karena merintang penyidikan kasus atau obstruction of justice, yakni dakwaan primer, yakni Pasal 49 jo Pasal 33 UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan subsider Pasal 48 ayat (1) jo Pasal 32 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan/atau dakwaan primer Pasal 233 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP subsider Pasal 221 ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pembacaan dakwaan berjalan lancar. Dakwaan mengungkap fakta rencana pembunuhan, termasuk bagaimana Ferdy Sambo awalnya menyuruh ajudannya, Ricky Rizal, untuk membunuh Yosua saat perencanaan di lantai tiga rumah pribadi di Jalan Saguling 3 pada 8 Juli lalu. Kemudian, ia menyuruh Richard Eliezer Pudihang Lumiu, ajudannya yang lain karena Ricky menolak.

Ferdy Sambo pakai sarung tangan hitam sebelum eksekusi

Dalam dakwaan itu juga diungkap bagaimana Richard Eliezer bersedia menerima perintah. Richard juga melihat Ferdy Sambo telah mengenakan sarung tangan hitam dan memberikannya peluru 9 milimeter untuk Glock-17. Pistol asal Austria inilah yang digunakan untuk menembak Yosua.

Selain itu juga bagaimana Ferdy Sambo menembak kepala belakang Yosua ketika ia tersungkur merintih untuk mengakhiri eksekusi. Ia juga menembak pistol Yosua ke dinding tangga dan dinding tv di rumah dinasnya di Kompleks Polri Duren Tiga, yang hanya berjarak kurang dari satu kilometer dari rumah Saguling.

Sementara itu, dakwaan Putri Candrawathi merinci perannya dalam pembunuhan. JPU mendakwanya karena terlibat dan mengetahui perencanaan saat percakapan di lantai tiga rumah Saguling. Ia juga mengajak korban dan terdakwa lain, kecuali Ferdy Sambo, untuk memindahkan lokasi pembunuhan ke rumah dinas. Adapun Ricky Rizal dan Kuat Ma’ruf, mengetahui rencana pembunuhan dan ikut mendukung pembunuhan.

Kuasa hukum Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi langsung membacakan eksepsi setelah dakwaan dibacakan. Tim kuasa hukum terdakwa Ferdy Sambo mengatakan surat dakwaan tersebut tidak cermat, termasuk tidak menguraikan peristiwa secara utuh, antara lain surat dakwaan tidak menguraikan rangkaian peristiwa yang terjadi di rumah Magelang. Bahkan, katanya, terdapat uraian dakwaan yang hanya bersandar pada satu keterangan saksi tanpa mempertimbangkan keterangan saksi lainnya dan juga asumtif.

JPU menanggapi keberatan kuasa hukum pada 20 Oktober. Menurut JPU, penasihat hukum Ferdy Sambo tidak memahami uraian yang telah dituangkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga JPU mengesampingkan eksepsi atau nota keberatan terdakwa Ferdy Sambo.

“Bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi atau nota keberatan yang dikemukakan oleh penasihat hukum Ferdy Sambo, yang merupakan materi pokok perkara tidak kami tanggapi karena merupakan materi untuk pembuktian pokok perkara,” ujar JPU.

Selain itu, JPU juga meminta Majelis Hakim menerima surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum karena telah memenuhi unsur formil dan materil, dan pemeriksaan terdakwa Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi tetap dilanjutkan.

“Kami juga memohon Majelis Hakim untuk menyatakan Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi tetap berada dalam tahanan,” kata JPU.

Perang argumen JPU dan kuasa hukum terdakwa

Koordinator tim kuasa hukum Putri Candrawathi dan Ferdy Sambo, Arman Hanis, menilai tanggapan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap eksepsinya tidak menguraikan secara jelas peristiwa. Arman mengatakan JPU hanya menanggapi secara formil eksepsi terdakwa sebelumnya. Padahal, kata dia, surat dakwaan harus disusun secara cermat dan jelas.

“Rangkaian atau urutan petistiwa harus betul-betul dirangkaikan sehingga apa yang menjadi perbuatan pidana oleh masing-masing terdakwa bisa kelihatan,” kata Arman Hanis usai sidang pembacaan tanggapan JPU atas eksepsi terdakwa, Kamis, 20 Oktober 2022.

Menurut tim kuasa hukum, Jaksa Penuntut Umum juga tidak konsisten dalam menyusun rangkaian peristiwa yang tercantum dalam dakwaan, termasuk tidak menjelaskan uraian peristiwanya secara utuh. Sementara itu, anggota tim kuasa hukum Rasamala Aritonang mengatakan inskonsistensi JPU terletak pada kapan perencanaan pembunuhan itu terjadi. Menurut penilaiannya, dalam surat dakwaan seolah-olah perencanaan terjadi sejak di rumah Magelang.

“Tetapi dakwaan itu sendiri menyebutkan ketika Bu Putri melapotkan kepada Pak Sambo di Saguling, kemudian Pak Sambo emosional, tetapi dengan kecerdasannya kemudian menenangkan diri setelah itu membuat rencana untuk menghabisi dan seterusnya,” kata Rasamala.

Akan tetapi, Febri menilai dakwaan seolah-olah menyebut perencanaan pembunuhan Yosua muncul di Magelang. Sehingga kuasa hukum berpendapat JPU tidak konsisten dalam dakwannya.

“Sayangnya itu tidak ditanggapi atau dijawab dengan jelas di dalam tanggapan Jaksa,” kata dia.

