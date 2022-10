Apa Kabar Megaproyek IKN di Tengah Ancaman Resesi Ekonomi 2023

TEMPO.CO, Jakarta -“We are surfing against the wave," ujar Kepala Otorita Ibu Kota Negara atau IKN Bambang Susantono, menjelaskan situasi pembangunan megaproyek IKN Nusantara di tengah ancaman resesi global 2023.

Usai acara jajak pasar atau market sounding untuk menawarkan investasi di IKN, Selasa, 18 Oktober 2022, Bambang mengungkapkan pembangunan ibu kota baru bukan perkara mudah. Ancaman resesi menjadi hal yang diwaspadai banyak pihak, termasuk para calon investor dan pengusaha. Tetapi, ia tetap meyakini Indonesia masih akan bertahan di tengah krisis itu.

Ia merujuk pada pertumbuhan ekonomi Indonesia yang saat ini masih berhasil tumbuh 5 persen di saat negara-negara lain yang sedang kesulitan. Karena itu, ia berharap koleganya sesama pengusaha bersiap dari sekarang menghadapi krisis. Salah satunya dengan cara berinvestasi dalam pembangunan IKN Nusantara.

Sebab jika ada gelombang ekonomi yang kurang baik, menurutnya, Indonesia sudah memiliki papan selancar, yaitu ibu kota anyar yang bisa menciptakan ekonomi baru. "Kami berselancar di ekonomi yang kurang baik tapi kita siap-siapnya dari sekarang,” kata Bambang.