Dilema Kebijakan Harga BBM: Antara Subsidi Jebol dan Ancaman Inflasi di Depan Mata

TEMPO.CO, Jakarta - Keluar dari ruang Badan Anggaran gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Selasa sore mengancik petang, Menteri Keuangan Sri Mulyani langsung bercerita soal posisi belanja negara yang rawan jebol jika harga bahan bakar minyak (BBM) tidak naik. Dia mengatakan anggaran subsidi dan kompensasi energi bisa membengkak jadi Rp 700 triliun akibat konsumsi BBM bersubsidi yang tak terkontrol.

"Nambah, kalau kita tidak menaikkan (harga) BBM, kalau tidak dilakukan apa-apa, tidak ada pembatasan, tidak ada apa-apa, maka (subsidi energi) Rp 502 triliun enggak akan cukup," tutur Sri Mulyani saat ditemui di kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 23 Agustus 2022.

Di depan politikus Senayan, sebelumnya bendahara negara itu sudah meminta restu untuk menaikkan alokasi anggaran subsidi dan kompensasi energi menjadi Rp 502 triliun dari Rp 152,2 triliun pada 2022. Tanpa kebijakan apa pun, anggaran yang sudah membengkak nyaris tiga kali lipat ini akan terkerek lagi sebesar Rp 198 triliun menjadi Rp 700 triliun.

Sri Mulyani menjelaskan angka tersebut adalah asumsi berdasarkan hitungan konsumsi Pertalite dan Solar sampai akhir tahun yang diperkirakan mencapai 29 juta kiloliter. Angka itu naik 6 juta kiloliter dari volume BBM bersubsidi yang disiapkan pemerintah sebesar 23 juta kiloliter.

Besarnya kebutuhan akan anggaran subsidi BBM tak terlepas dari masalah kenaikan harga minyak dunia karena perang Rusia dan Ukraina. Sejak awal tahun, harga acuan minyak di pasar internasional melampaui US$ 100 per barel—jauh dari asumsi yang dipatok pemerintah dalam APBN sebesar US$ 63 per barel.

Meski saat ini tren harga minyak mentah sudah mulai turun, Sri Mulyani mengatakan Indonesian Crude Price atau ICP—harga patokan minyak mentah dalam negeri--tak pernah jauh dari US$ 100. Sehingga, terjadi pelemahan harga sekitar 4 persen. Melihat kondisi ini, Sri Mulyani menuturkan pemerintah hanya memiliki tiga opsi. Pertama, menaikan harga BBM bersubsidi.

Sejumlah ekonom mengatakan pemerintah sedang mempertimbangkan untuk menaikkan harga BBM jenis Pertalite menjadi Rp 10 ribu per liter dan Solar Rp 8.500 per liter. Selain mengerek harga BBM, pemerintah memiliki opsi kedua untuk membatasi konsumsi Pertalite dan opsi ketiga untuk menambah anggaran. Namun Sri Mulyani mengatakan jika opsi terakhir dipilih, kebijakan tersebut akan berisiko terhadap ketahanan fiskal.

Walau opsi-opsi ini sudah di depan mata, pemerintah sampai sekarang belum juga memutuskan kebijakan apa yang akan ditempuh. Sri Mulyani mengakui pihaknya masih berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga yang ikut berwewenang mengurusi BBM serta PT Pertamina (Persero) dan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN sebagai BUMN yang bergerak di sektor energi.

Sri juga belum bisa memastikan stimulus apa yang akan digelontorkan pemerintah jika kebijakan-kebijakan ihwal BBM diambil untuk mencegah penurunan daya beli masyarakat. Hingga pekan ketiga Agustus, kemungkinan-kemungkinan itu masih digodok.

