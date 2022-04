Ragam Skenario Cegah Penumpukan Penumpang Selama Mudik Lebaran

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah mulai mengatur pergerakan masyarakat menuju kampung halaman menjelang Lebaran 1443 Hijriah. Pada akhir April hingga awal Mei mendatang, 85 juta orang diperkirakan mudik ke berbagai kota. Separuh di antaranya diprediksi melakukan perjalanan via darat dengan kendaraan pribadi atau angkutan umum.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi mengatakan kementeriannya telah mengeluarkan kebijakan untuk membatasi laju truk dengan sumbu tiga ke atas agar tak melintas di jalan tol pada periode tertentu. Jalan tol disinyalir akan menampung peningkatan jumlah kendaraan pribadi dan angkutan penumpang yang signifikan menjelang Idul Fitri sehingga perlu skenario untuk memperlancar arus lalu-lintas.

“Kami akan berlakukan window time untuk kendaraan barang. Kebijakan ini sesuai kesepakatan dengan asosiasi logistik, Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia), dan Organda (Organisasi Angkutan Darat),” ujar Budi Setiyadi dalam konferensi pers, Rabu, 13 April 2022.

Pembatasan laju kendaraan barang akan berlangsung pada 28 April pukul 00.00 WIB hingga Ahad, 1 Mei pukul 12.00 WIB. Sedangkan untuk arus balik, pembatasan berlaku pada 6 Mei pukul 00.00 WIB sampai 9 Mei pukul 12.00 WIB.

Pembatasan tersebut rencananya diterapkan di sejumlah ruas jalan tol. Di Sumatera, kebijakan berlaku di Jalan Tol Bakauheni-Palembang. Sedangkan di Jakarta, kendaraan barang akan dibatasi untuk jalur bebas hambatan rute Jakarta-Banten hingga Merak.

Selanjutnya aturan yang sama akan diterapkan di jalur tol sekitar Jakarta, seperti Jalan Tol Prof Sudiatmo, JORR Jakarta-Ciawi dan Cigombong, serta Jalan Tol Jakarta-Cikampek. Di Jawa Barat, aturan serupa akan diperluas di Cikampek, Purwakarta, Padalarang, hingga Purbaleunyi. Sementara di Jawa Tengah, skenario ini berlaku di sejumlah titik rawan macet.

Tak cukup membatasi kendaraan barang, Kementerian Perhubungan bakal mengantisipasi kemacetan di jalan tol dengan skenario one way dan ganjil genap. Rekayasa lalu-lintas ini dikoordinasikan dengan Korlantas Polri.

Kakorlantas Polri Inspektur Jenderal Firman Shantyabudi mengatakan skenario one way dan ganjil genap akan diterapkan secara bersamaan saat puncak mudik. Pengaturan lalu lintas ini berlaku di Jalan Tol Jakarta-Cikampek KM 47 hingga Gerbang Jalan Tol Kalikangkung KM 414.

“Saat one way diterapkan, ada konsekuensi para pemakai jalan yang menggunakan jalur tol ke arah Jakarta tidak akan masuk jalan bebas hambatan. Nanti akan ada petugas yang memandu agar (pengguna jalan) tidak masuk ke gate tol dan akan diluruskan melalui jalur arteri,” ujar Firman.

Adapun one way berlangsung mulai Kamis, 28 April 2022. One way berjalan pukul 17.00 sampai 24.00 WIB pada hari itu. Esok paginya, 29 April, one way akan dilaksanakan pada pukul 07.00 WIB hingga 24.00 WIB. One way berlaku di jalur yang sama.