Mengukur Dampak Fiskal Kenaikan Harga BBM

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian ESDM juga telah mencatat kenaikan harga rata-rata Indonesia Crude Price (ICP) pada Maret 2022. Kenaikan pada Maret ini sebesar US$ 17,78 menjadi US$ 113,5 per barel, sedangkan pada bulan lalu menjadi US$ 95,72 per barel.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Tutuka Ariadji mengatakan kenaikan ini terus berlanjut karena belum adanya upaya damai antara Rusia dengan Ukraina, diikuti kondisi lainnya.

“Serangan terhadap fasilitas minyak mentah (milik Arab Saudi di Rusia), gangguan ekspor minyak mentah Rusia dan Kazakhstan melalui pipa Caspian Pipeline Consortium (CPC), dan potensi pelepasan cadang komersial minyak mentah Amerika Serikat,” katanya saat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VII DPR pada Selasa, 29 Maret 2022.

Penetapan harga rata-rata minyak mentah ini tercantum dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 33.K/MG.03/DJM/2022 tentang Harga Minyak Mentah Indonesia Bulan Maret 2022 tanggal 1 April 2022. “Harga rata-rata minyak mentah Indonesia untuk bulan Maret 2022 ditetapkan sebesar US$113,50 per barel," demikian bunyi diktum keempat Kepmen tersebut,” dikutip dari bunyi diktum keempat tersebut.

Mengutip dari Executive Summary Tim Harga Minyak Indonesia, faktor peningkatan harga emas hitam juga dipengaruhi oleh pengenaan sanksi kepada Rusia dan kegagalan infrastruktur produksi di negara-negara penghasil minyak.

Sanksi dari negara barat ini berpotensi membuat defisit pasokan minyak mentah global saat permintaan sedang meningkat. Selain itu, ada konflik yang terjadi di anggota OPEC+, sabotase di negara-negara Afrika Barat dan perang sipil di Libya yang imbasnya kekurangan produksi dan gagal memenuhi kuota produksi.

“Selain itu, kegagalan infrastruktur akibat serangan badai juga melumpuhkan fasilitas ekspor di Kazakhtan,” mengutip dari situs esdm.go.id pada Rabu, 6 April 2022.