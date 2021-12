Rusia Menuntut NATO, Nasib Ukraina Dipertaruhkan

Anggota Brigade Mekanik Terpisah ke-92 Angkatan Bersenjata Ukraina mengambil bagian dalam latihan militer di lapangan tembak di wilayah Kharkiv, Ukraina, dalam gambar selebaran ini yang dirilis 20 Desember 2021. Rusia menyebut tindakannya murni defensif dan memiliki hak untuk memindahkan pasukan di sekitar wilayahnya sendiri. Layanan Pers Brigade Mekanik Terpisah ke-92/Handout via REUTERS

TEMPO.CO, Jakarta - Dalam setahun terakhir Eropa berada di unjung tanduk peperangan ketika pasukan Rusia mengerahkan 100 lebih tentaranya ke perbatasan Ukraina dan Krimea yang dianeksasi.

Pengerahan pasukan ini menimbulkan kekhawatiran Kyiv dan negara-negara NATO bahwa Vladimir Putin kemungkinan sedang menyiapkan invasi.

Dikutip dari Reuters, kepala intelijen militer Ukraina mengatakan kepada media The Military Times pada November bahwa Rusia memiliki lebih dari 92.000 tentara di sekitar perbatasan Ukraina dan sedang mempersiapkan serangan pada akhir Januari atau awal Februari.

Sementara Kremlin menuduh Barat merekayasa tuduhan invasi ke Ukraina dengan pernyataan berulang yang provokatif dan meminta sekutunya untuk menghentikan pembangunan militer di dekatnya.

Minggu lalu Rusia menyampaikan proposal yang menuntut jaminan mengikat secara hukum bahwa NATO akan menghentikan aktivitas militer apa pun di Eropa Timur dan Ukraina, bagian dari daftar harapan jaminan keamanan yang ingin dinegosiasikan dengan Barat.

Moskow untuk pertama kalinya mengajukan tuntutan secara rinci yang dikatakan penting untuk menurunkan ketegangan di Eropa dan meredakan krisis di Ukraina.

Tuntutan Rusia kepada NATO

Isi tuntutan di antaranya hak veto Rusia yang efektif atas keanggotaan NATO di masa depan untuk Ukraina, yang telah ditolak oleh Barat.

Lainnya adalah penghapusan senjata nuklir AS dari Eropa dan penarikan batalyon multinasional NATO dari Polandia dan dari negara-negara Baltik Estonia, Latvia dan Lithuania yang pernah berada di Uni Soviet.

Para diplomat NATO mengatakan kepada Reuters bahwa Rusia tidak dapat memiliki hak veto untuk perluasan aliansi lebih lanjut dan NATO memiliki hak untuk memutuskan postur militernya sendiri.

"Rusia bukan anggota NATO dan tidak memutuskan hal-hal yang berkaitan dengan NATO," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Polandia Lukasz Jasina.

Kementerian luar negeri Ukraina mengatakan Kyiv memiliki "hak berdaulat eksklusif" untuk menjalankan kebijakan luar negerinya sendiri, dan hanya Ukraina sendiri dan NATO yang dapat menentukan hubungan di antara mereka, termasuk pertanyaan tentang keanggotaan Ukraina. Ukraina belum bisa menjadi NATO karena syarat keanggotaan adalah negara calon tidak dalam kondisi berkonflik.

Gambar satelit menunjukkan elemen kelompok tempur Rusia di Area Pelatihan Opuk, Krimea, 26 November 2021. Gambar satelit menunjukan sebuah pangkalan di Krimea, yang dicaplok Rusia dari Ukraina pada 2014, dipenuhi ratusan kendaraan lapis baja dan tank pada 13 Desember. Satellite Image ©2021 Maxar Technologies/Handout via REUTERS

Beberapa analis politik Barat menyatakan bahwa Rusia secara sadar mengajukan tuntutan yang tidak realistis yang diketahuinya tidak akan dipenuhi untuk memberikan gangguan diplomatik sambil mempertahankan tekanan militer di Ukraina.

"Ada sesuatu yang sangat salah dengan gambar ini, sisi politik tampaknya menjadi tabir asap," tulis Michael Kofman, spesialis Rusia di organisasi penelitian CNA yang berbasis di Virginia, di Twitter.

Sam Greene, profesor politik Rusia di King's College London, mengatakan Presiden Vladimir Putin "menarik garis merah di sekitar wilayah pasca-Soviet dan memasang tanda peringatan 'keluar' untuk sekutu.".

"(proposal) itu tidak dimaksudkan untuk menjadi sebuah perjanjian: itu sebuah deklarasi," katanya. "Tapi itu tidak berarti ini adalah awal dari perang. Ini adalah pembenaran untuk menjaga sikap Moskow yang memicu rambut, agar Washington dan yang lainnya tidak seimbang."

Menyampaikan tuntutan Moskow, Wakil Menteri Luar Negeri Sergei Ryabkov mengatakan Rusia dan Barat harus memulai dari lembaran awal dalam membangun kembali hubungan.

"Garis yang ditempuh oleh Amerika Serikat dan NATO selama beberapa tahun terakhir untuk secara agresif meningkatkan situasi keamanan benar-benar tidak dapat diterima dan sangat berbahaya," katanya kepada wartawan.

Ryabkov mengatakan Rusia tidak mau lagi bertahan dengan situasi saat ini, dan mendesak Washington untuk segera memberikan tanggapan konstruktif.

Usulan Rusia dituangkan dalam dua dokumen: rancangan perjanjian dengan negara-negara NATO dan rancangan perjanjian dengan Amerika Serikat, keduanya diterbitkan oleh kementerian luar negeri.

Yang pertama, di antara poin-poin lainnya, akan mengharuskan Rusia dan NATO untuk tidak mengerahkan pasukan dan senjata tambahan di luar negara-negara di mana mereka berada pada Mei 1997, sebelum aksesi ke NATO dari salah satu bekas negara komunis di Eropa Timur yang selama beberapa dekade didominasi oleh Moskow. Itu berarti NATO harus meninggalkan kegiatan militer apa pun di Ukraina, Eropa Timur, Kaukasus, dan Asia Tengah.

Perjanjian dengan Amerika Serikat akan mencegah Moskow dan Washington menyebarkan senjata nuklir di luar wilayah nasional mereka. Itu berarti mengakhiri apa yang disebut pengaturan pembagian nuklir NATO, di mana anggota NATO Eropa menyediakan pesawat yang mampu mengirimkan senjata nuklir AS.

Rusia telah menerima proposal NATO untuk memulai pembicaraan tentang masalah keamanan Moskow pada 12 Januari dan sedang mempertimbangkannya, kantor berita TASS mengutip Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan pada Ahad.

"Kami telah menerima tawaran (NATO) ini, dan kami sedang mempertimbangkannya," kata kementerian luar negeri seperti dikutip TASS.

Pemerintahan Presiden AS Joe Biden mengatakan beberapa proposal keamanan Rusia jelas tidak dapat diterima, tetapi Washington akan menanggapi dengan ide-ide yang lebih konkret mengenai format pembicaraan apa pun.

Dalam sebuah wawancara di acara televisi "Face The Nation" CBS, Wakil Presiden AS Kamala Harris mengatakan Washington telah melakukan pembicaraan langsung dengan Moskow tentang masalah ini dan menegaskan kembali komitmen AS terhadap integritas teritorial Ukraina.

Pejabat AS dan Rusia akan mengambil bagian dalam pembicaraan keamanan pada 10 Januari ketika negara-negara tersebut menghadapi ketegangan yang meningkat atas Ukraina, kata juru bicara pemerintahan Joe Biden pada hari Senin.

Konflik Berkepanjangan Dua Negara Serumpun