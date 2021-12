Ramai-ramai Minta DKI Waspada Penyebaran Omicron

TEMPO.CO, Jakarta - Sejak terdeteksi pertama kali di Wisma Atlet, Kemayoran, Jakarta Pusat pada Kamis kemarin, berbagai pihak memperingatkan agar pemerintah pusat dan daerah, khususnya Pemprov DKI Jakarta, meningkatkan kewaspadaannya terhadap Covid-19 varian Omicron. Virus dengan daya kembang 70 kali lebih cepat dari varian lainnya itu dikhawatirkan mengulang kembali penyebaran varian Delta pada pertengahan tahun 2021.

"Saran buat Pemprov, ya, harus lebih sensitif, rumah sakit harus terjaga, jangan sampai kejadian, amit amit jabang bayi, ya, jangan sampai terjadi kayak bulan Juni - Juli itu. Kami harus sudah siap," kata Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi di Menteng, Jakarta Pusat, Jumat, 17 Desember 2021.

Dari informasi yang diterimanya, Prasetyo menerangkan ciri-ciri varian Omicron saat ini masih belum begitu diketahui. Sehingga para petugas kesehatan alias nakes harus bekerja lebih keras memantau penyebaran varian tersebut.

Prasetyo khawatir masyarakat kembali lengah dan abai terhadap protokol kesehatan. Apa lagi saat ini mulai memasuki masa libur Natal dan Tahun Baru 2022, yang akan membuat masyarakat menggelar banyak acara.

"Saya minta ke Pemprov dan Tim Covid-19, lebih harus tanggap jangan ke-pending. Euforia masyarakat Jakarta, kan, luar biasa soal tahun baru, saya rasa itu bisa diredam," kata Prasetyo.

Pekerja berjalan melintasi trotoar Jalan Jenderal Sudirman di Jakarta, Senin, 29 November 2021. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) secara berjenjang atau leveling untuk menangani pandemi virus corona (Covid-19) di wilayah Jawa-Bali yang telah diperpanjang sejak 16 November lalu berakhir pada hari ini, Senin, 29 November 2021. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

Sementara itu, anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan Gilbert Simanjuntak meminta Pemprov DKI Jakarta mengadopsi sistem pengawasan protokol kesehatan dari negara lain. Menurut Gilbert sistem pengawasan prokes yang ada di luar negeri memungkinkan aktivitas ekonomi berjalan normal walaupun protokol pencegahan penyebaran virus tetap dilakukan.

"Prokes berbeda misalnya di Inggris adalah tes antigen mandiri/sendiri/gratis yang disediakan pemerintah, dan bila positif tidak ke mana-mana. Bilamana merasa perlu dirawat, maka melapor ke Pusat Pelayanan," kata Gilbert.

Mantan Wakil Ketua Regional South East Asia Regional Office International Agency for Prevention of Blindness WHO itu menerangkan negara lain yang dinilainya sukses menerapkan sistem serupa adalah Jepang dan Brasil. Di sana pemerintah setempat mampu berjalan dengan suasana mirip PPKM Level 1, tapi dengan melakukan prokes ketat.

Menurut Gilbert, berkaca pada gelombang Covid-19 kesatu dan kedua, penyebaran virus memang tidak bisa dicegah. Namun, pemerintah tetap dapat menekan laju penyebaran agar rumah sakit tidak penuh dan berimbas pada tersendatnya aktivitas ekonomi.

"Fasilitas Peduli Lindungi harus diperbaiki karena tidak berfungsi sebagai feedback jumlah orang dalam satu lokasi, yang dikaitkan dengan pemilik/pengawas lokasi," kata Gilbert.

Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Professor Tjandra Yoga Aditama mengatakan pemerintah harus melakukan empat hal utama mencegah penularan varian Omicron ini. Hal pertama adalah mencari penular virus tersebut kepada petugas kebersihan di Wisma Atlet.

Tjandra menerangkan, ada dua kemungkinan sumber penularan tersebut, yakni dari WNI yang baru pulang dari luar negeri dan dirawat di RS Wisma Atlet atau dari sesama petugas Wisma Atlet

"Kalau kemungkinan ke satu maka tentu akan dapat dilacak karena daftar semua pasien wisma atlet di 14 hari ke belakang tentu tersedia, lengkap dengan alamatnya, yang tinggal di cek satu persatu," kata Tjandra.

Jika tertular dari sesama rekan kerja di Wisma Atlet, maka perlu dicek interaksi korban teman-temannya selama 14 hari terakhir. Hanya saja, kata Tjandra, kalau tertular dari sesama petugas maka harus ditelusuri kembali dari mana petugas itu tertular secara cermat.

Sejumlah warga bersiap pulang seusai menjalani isolasi di Rusun Pasar Rumput, Jakarta, Kamis, 16 Desember 2021. Sebelumnya, Rumah Sakit Darurat Covid-19 atau RSDC ini menjadi tempat isolasi terpusat pasien Covid-19. TEMPO/Muhammad Hidayat

Hal ke dua yang perlu dilakukan adalah menelusuri ke mana saja korban berpergian saat sudah tertular virus Covid-19 varian Omicron selama 14 hari terakhir. Hal yang sama juga perlu dilakukan pada orang-orang yang melakukan kontak dengannya.

"Mereka yang tidak kontak langsung tetapi pernah berada dalam ruangan yang sama maka perlu diidentifikasi, diminta sedapat mungkin membatasi mobilisasi dan segera menghubungi petugas kesehatan kalau ada keluhan dan atau ingin diperiksa," kata Tjandra.

Ketiga, jika varian Omicron lain ditemukan pada orang lain, maka harus segera dikarantina untuk memutus rantai penuluran. Terakhir, pemerintah perlu mengumumkan tempat yang pernah dikunjungi oleh pasien dalam 14 hari terakhir agar masyarakat yang pernah datang ke tempat itu dalam rentang waktu yang sama bisa waspada.

"Pada 15 Desember misalnya, di Singapura ada suami istri yang positif varian Omicron dan lalu diumumkan ke publik secara luas tentang nama 4 restoran yang mereka pernah kunjungi, sehingga pengunjung restoran yang sama dapat waspada," kata Tjandra.

Sebagai bentuk konkret pencegahan penyebaran varian Omicron melalui sistem transportasi, PT Kereta Api Indonesia (Persero) mengetatkan syarat perjalanan keluar daerah Jakarta menggunakan kereta. Jika sebelumnya masyarakat hanya diwajibkan melakukan tes antigen, kini mereka diharuskan mengantongi hasil tes PCR untuk berpergian menggunakan kereta.

"Aturan ini akan dimulai pada 17 Desember 2021 hingga 4 Januari 2022 atau berjalan selama 19 hari," kata Kahumas PT KAI Daop 1 Jakarta Eva Chairunisa.

Eva menjelaskan dasar aturan ini sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Kementerian Perhubungan Nomor 112 Tahun 2021 tentang aturan perjalanan kereta api (KA) di Masa Angkutan Nataru. SE itu berlaku pada tanggal 24 Desember 2021 sampai 2 Januari 2022.

M JULNIS FIRMANSYAH

Baca juga:

Omicron di Wisma Atlet, Epidemiolog: Harus Diselidiki Sumber Penularannya